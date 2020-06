Moda- I leggings si indossano con la camicia: come essere comode con gli abbinamenti di tendenza

In estate con il caldo e l’afa si sente il bisogno di indossare abiti freschi e soprattutto confortevoli, senza cuciture scomode, che rendano i movimenti agevoli e non fastidiosi. Non tutti sono a proprio agio con pantaloncini corti, short e vestitini corti e freschi, dunque l’ideale per essere comode in estate potrebbero essere un paio di leggings da abbinare a una camicia morbida. L’abbinamento leggings aderenti più camicia extra large è l’ideale per essere comode e trendy allo stesso tempo. La camicia oversize indossata sul leggings è infatti l’accostamento alla moda di questa Primavera/Estate 2020.

Per seguire il trend basta giocare con volumi opposti abbinando una camicia o una blusa oversize a contrasto con un pantalone skinny e aderente. La camicia lunga e over permette anche eventualmente di nascondere le parti critiche come fianchi e lato b. E’ possibile giocare anche con le fantasie magari scegliendo leggings dalla stampa maculata da smorzare con camicie bianche o full color. L’accostamento più chic è quello con camicia mille righe e leggings melange o quello con camicia floreale e leggings che richiamino i colori del print. Per un look pop scegliete leggings dal colore acceso o fluo da mixare con maxi camicia bianca, mentre per un look più sobrio ed elegante puntate su camicia dal tono naturale, come beige o cammello, da accostare a una nuance simile. Infine è super trendy la camicia di jeans oversize indossata su leggings magari in grigio chiaro.

Fonte:Fanpage