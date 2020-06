Il meteo a Piazza Armerina: qualche nuvola prevista fra domani e dopodomani in attesa di un caldo week end

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

A Piazza Armerina domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3122m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3342m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

Per il WEEKEND temperature in aumento

A cura di

David Cartarrasa

