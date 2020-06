Aidone – In manette un allevatore arrestato per detenzione illegale di armi e furto di energia elettrica.

I Carabinieri della Stazione di Aidone unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla repressione dei reati in materia di armi, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione di un allevatore di 68 anni del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso della loro attività ispettiva i carabinieri hanno rinvenuto tre fucili, in particolare, un moschetto tipo da guerra calibro 6,5 con 73 cartucce, 1 fucile calibro 12 con 8 cartucce ed una carabina calibro 22 con 41 cartucce, tutti detenuti illecitamente all’interno della sala da pranzo/cucina. Sempre all’interno della cucina, nascoste all’interno di una tazza, sono stati trovati ulteriori 20 cartucce calibro 6,5. L’uomo, subito arrestato, non è in possesso di alcun porto d’armi. Oltre il possesso illegali di armi l’uomo è stato accusato anche di furto aggravato di energia elettrica in quanto l’abitazione è risultata allacciata illegalmente rete elettrica .