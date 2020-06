App utili – CarHome Ultra: cruscotto virtuale a facile consultazione.

Sappiamo tutti quanto sia facile distrarsi quando in auto si tenta di utilizzare lo smartphone. Ed è proprio la distrazione una delle prime cause degli incidenti automobilistici. Invitandovi sempre alla massima prudenza voglio presentarvi un’app che consente di facilitare l’uso del cellulare in auto e a diminuire la cosiddetta “percorrenza al buio”. In ogni caso il migliore metodo per usare lo smartphone rimane quello di accostare l’auto e smanettare per inviare messaggi o digitare un numero di telefono.

CarHome Ultra tramite icone di grosse dimensioni, configurabili a piacimento e in numero illimitato permette di avviare altre app, inviare dei messaggi, impostare il navigatore, effettuare delle chiamate .L’app consente di gestire anche l’ascolto della musica o di eventuali podcast, oltre ad avere informazioni su velocità, navigazione, meteo, altitudine e altro.

L’interfaccia è estremamente personalizzabile con cover di diversi colori e differenti temi grafici. Inoltre utilizza differenti scemi di colori per il giorno e la notte, per consentire la visione più efficiente ad ogni ora del giorno. Interessante la possibilità di rispondere in maniera automatica agli SMS, oltre a quella d’impostare degli avvisi quando è superata una determinata soglia di velocità.

L’app è gratuita per effettuare un prova, poi con pochi euro la si può acquistare. Val la pena di provarla

