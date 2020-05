Piazza Armerina – Votiamo per il Castello Aragonese… potrebbe arrivare un finanziamento per restaurarlo

Promuove, difendere, valorizzare e recuperare il patrimonio storico, artistico e culturale italiano: è questo l’obiettivo del Fondo Ambiente Italiano (FAI) che opera in partnership con Intesa Sanpaolo Spa. A Piazza Armerina fino al 15 dicembre prossimo, si potrà votare per il Castello Aragonese, tra i luoghi simbolo della città dei Mosaici. E’ importante il contributo di tutti i piazzesi e di tutti coloro che amano questa città. Il luogo che otterranno il maggior numero di voti, potrà contare su un contributo per un intervento di tutela o valorizzazione. Questo il link per votare (clicca qui). Dobbiamo impegnarci da subito non solo a votare ma anche a far votare un bene culturale di grande importanza per l nostra città. Il comitato promotore per questo bene culturale vede la presenza di Anna La Rosa, Presidente del Club per l’ Unesco di Piazza Armerina.