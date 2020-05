Pietraperzia – L’on. Luisa Lantieri interviene per salvaguardare la RSA “Flavia Martines”

In un periodo in cui le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono nell’occhio del ciclone per le vicende legate al Coronavirus la “Flavia Martines” di Pietraperzia, gestita dalla cooperativa Euronia, è al centro di tutt’altra vicenda. A occuparsene da tempo in prima persona è l’On. Luisa Lantieri che proprio in questi giorni è dovuta nuovamente intervenite per salvaguardare sia il posto di lavoro del personale impegnato sia l’importante servizio sanitario offerto dalla struttura.

“La cooperativa Euronia – ci racconta l’On. Luisa Lantieri – ha deciso giorno 15 maggio di di lasciare la struttura creando problemi principalmente per i pazienti ricoverati e per il personale. Lunedì scorso insieme all’Assessore alla Sanità Ruggero Razza e l’On. Pagana abbiamo incontrato i vertici dell’Asp, il responsabile della cooperativa Euronia ed i lavoratori della RSA Flavia Martines di Pietraperzia per tentare di trovare una soluzione che possa consentire alla RSA di continuare a erogare servizi”.

La decisione di porre termine al rapporto con l’ASP di Enna da parte della cooperativa è da mettersi in relazione con la sentenza del TAR di Catania del 28 aprile scorso che ha dato ragione alla stessa cooperativa. Gli amministratori di Euronia si erano rivolta al tribunale amministrativo dopo aver impugnato una delibera dell’azienda sanitaria del 18 settembre 2019 in cui veniva rinnovato unilateralmente il contratto di gestione. “Alla luce della sentenza con cui la cooperativa ha chiesto la risoluzione del contratto con immediata esecutività – sottolinea la deputata Luisa Lantieri – nell’incontro di lunedì mattina abbiamo fatto il punto della situazione. L’Assessore Razza ha fissato per oggi a Palermo un ulteriore incontro a cui parteciperanno i vertici dell’Asp, il Dott.Iudica ed il Dott. Cassarà e i consulenti dell’Assessore al fine di trovare una soluzione per dare continuità lavorativa al personale e mantenere in vita la struttura”