ASP Enna. Finanziamento per la Residenza Sanitaria Assistita di Pietraperzia

Finanziati i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) Flavia Martinez di Pietraperzia. Il Ministero della Salute, con l’atto D.D. del 13 maggio 2024, ha approvato il progetto presentato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, redatto dal Servizio tecnico in conformità al Piano di Investimenti ex art.20 L.67/88.

La notizia del finanziamento, pari a euro 700.000,00 è stata comunicata al Commissario Straordinario, dott. Mario Zappia, dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute.

LA RSA è una struttura extra-ospedaliera per anziani e soggetti non autosufficienti, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e/o psichiche stabilizzate, richiedenti trattamenti continui finalizzati a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

“Il finanziamento ricevuto – afferma il dott. Zappia – consentirà all’utenza della RSA di essere accolta e assistita in una struttura rifunzionalizzata e adeguata a livello tecnologico e impiantistico e si coglie l’occasione per ringraziare la Regione per l’attenzione che riserva alla comunità di Pietraperzia”