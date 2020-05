Comunicazione digitale e canali di vendita a supporto del “made in italy”, mercoledì 6 webinar con Martina Maccherone di Westwing

Comunicazione digitale e canali di vendita attraverso il web per valorizzare l’artigianato siciliano e più in generale l’artigianato “Made in Italy”. In questa fase di grave crisi – che in taluni casi ha interrotto bruscamente le attività produttive e di vendita – per via dell’emergenza coronavirus, la Camera di Commercio di Palermo Enna punta a fornire il proprio sostegno alle imprese del territorio attraverso la formazione innovativa e digital delle imprese iscritte. Mercoledì 6 maggio, alle ore 10, nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale, è in programma un webinar, aperto alle aziende iscritte, con la prestigiosa presenza di Martina Maccherone, head of Pr & Cooperations Italia di Westwing, che illustrerà ai presenti proprio come Westwing ha avviato una nuova iniziativa di aiuti ai piccoli brand italiani meritevoli di promozione e di supporto. All’incontro parteciperanno il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona, introdurrà i lavori Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

L’incontro con Martina Maccherone, formatasi professionalmente all’interno di una realtà innovativa come TBSCrew (l’azienda guidata da Chiara Ferragni) nel ruolo di Talent & Communications Manager, passando poi a dirigere la comunicazione di Westwing, noto store online di arredi e accessori per la casa, sarà anche l’occasione per discutere con lei, come la comunicazione digitale e i canali di vendita online siano ormai passati da scelta a necessità; inoltre i cambiamenti socioeconomici derivanti da Covid-19 hanno cambiato il modo in cui vendiamo e acquistiamo, in alcuni casi stravolgendo gli obiettivi iniziali delle nostre imprese.

“L’artigianato e il lavoro manuale hanno da sempre fatto parte della cultura italiana, non è un caso che il “Made in Italy” sia sinonimo di eccellenza e collegato ad attività come il design, la moda e l’arredamento, e la Sicilia è una delle regioni italiane con una maggiore varietà di produzione artigianale – spiega il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese -. Uno dei punti di forza delle imprese locali è certamente il “Made In Italy” nel mondo e tramite il Punto Impresa Digitale, continuiamo a formare e supportare le PMI nella loro strategia digital anche con programmi dedicati come “Eccellenze in Digitale”, il progetto di Unioncamere in collaborazione con Google, che assieme al Punto Impresa Digitale ha lo scopo di agevolare il processo di transizione 4.0. Quella di Westwing potrebbe portare una grande opportunità ed un valore aggiunto per le nostre imprese”, conclude.

Westwing.it è la piattaforma di Home & Living in Italia dedicata alla vendita online di accessori per la casa e soluzioni di arredo ispirati dalla filosofia di unicità ed esclusività di Delia Lachance, fondatrice e creative director del gruppo. Offre un’esperienza di acquisto multidimensionale, che si basa sulla strategia delle vendite temporanee, nel lifestyle & design magazine in formato digitale e nel negozio online WestwingNow.it.

Dallo scorso 20 aprile, Westwing dedica una sezione speciale alle piccole realtà artigianali italiane e alle aziende che non hanno canali di vendita digitali per continuare le vendite attraverso la sua piattaforma, per sostenere il nostro patrimonio e l’artigianato e dare a queste imprese la possibilità di accedere alla sua target audience. “Come tanti altri brand impegnati in prima linea alla ridefinizione del futuro dell’economia post Covid-19, Westwing si fa testimone di flessibilità, determinazione e capacità di reagire, caratteristiche che da sempre fanno parte del Dna del nostro paese e che oggi più che mai non dobbiamo sottovalutare”, spiega Karim El Saket, amministratore delegato di Westwing Italia. La speciale sezione rimarrà attiva e i brand che vorranno partecipare, potranno seguire il processo di selezione scrivendo a ufficio.stile@westwing.it.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/mSLeo2t5xhXwWTKEA . La Camera di Commercio mette a disposizione a titolo gratuito di tutte le imprese uno strumento per conoscere la propria maturità digitale. Basta compilare il test Selfi4.0 a questo link https://bit.ly/3acnVEs e sarà possibile sapere se si è apprendisti o specialisti digitali. Per tutti gli aggiornamenti relativi al Punto Impresa Digitale basta seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen/