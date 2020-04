Aidone – L’ex sindaco Enzo Lacchiana al sindaco Chiarenza: “Tolga il disturbo”

Lo scontro politico tutto interno all’amministrazione comunale viene considerato dell’ex sindaco Enzo Lacchiana un chiaro segno di debolezza del sindaco Nuccio Chiarenza. L’ex primo cittadino afferma: “Registriamo la squallida vicenda della revoca del Vicesindaco Schilliro, attesa, prevedibile e scontata. La coalizione del Sindaco Chiarenza vacilla e crolla. Sembrerebbe una semplice rotazione di assessori e di poltrone ma la questione è un’altra ed è di profonda natura politica. La coalizione, allora, si presentò come una squadra di ottimi amministratori, coordinata da Chiarenza che si definì colui il quale doveva solo e semplicemente armonizzarne l’attività. Abbiamo dovuto registrare che la squadra non esiste e che avvicendamenti e rimaneggiamenti non cambieranno il destino di questa Amministrazione, ormai segnato”.

Lacchiana no ha dubbi sui risultati ottenuti dalla compagine che ha amministrato Aidone: “In un anno sono riusciti a smantellare la funzionalità dell’apparato amministrativo, tutto aggravato da scelte non di qualità e mera clientela, denotando totale insufficienza di obiettivi e traguardi. Manca la squadra e manca chi la guida. Caro Sindaco la finisca di volere recitare il ruolo che ha promesso, per il quale è assolutamente incapace ed inadatto, come il percorso di un anno ha chiaramente evidenziato. Tolga il disturbo, risparmiando ai cittadini aidonesi una lenta ed inesorabile agonia”