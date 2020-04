Pasquetta violenta a Pietraperzia: ubriaco aggredisce vicini con una roncola

Il Lunedì di Pasquetta a Pietraperzia non è stata una giornata completamente tranquilla soprattutto per gli abitanti di Via Caduti di Via Fani dove un ragazzo di 28 anni, in evidente stato sotto l’effetto di sostanze alcoliche ha tentato di aggredire con una roncola i suoi vicini di casa. L’arrivo tempestivo dei carabinieri ha evitato che l’uomo potesse ferire qualcuno ma gli stessi militari sono dovuti intervenire in maniera abbastanza decisa quando il ventottenne si è scagliato contro di loro. Il giovane è stato immobilizzato e condotto in caserma e, dopo le operazioni di rito, trasferito nella casa circondariale di Enna.

