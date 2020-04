Piazza Armerina – Buoni acquisto in distribuzione da oggi pomeriggio.

“Questo pomeriggio, inizierà la distribuzione dei buoni per acquisto di beni di prima necessità che avverrà attraverso consegna ai beneficiari da parte dei volontari della protezione civile. I buoni sono spendibili in tutti gli esercizi convenzionati: i gialli spendibili presso la piccola distribuzione mentre i blu sia nella piccola che nella grande distribuzione”. Così oggi pomeriggio il sindaco Nino Cammarata ha annunciato l’inizio della campagna di sostegno ai cittadini in difficoltà a causa della crisi.