Tesi di Laurea discusse a distanza anche a Piazza Armerina. Attraverso Renata La Malfa ci complimentiamo con tutti

Sono numerosi i ragazzi che in questi giorni sostengono l’esame di laurea discutendo a distanza la loro tesi. A Piazza Armerina vi segnaliamo Renata La Malfa laureatasi con 110 e lode in giurisprudenza. Attraverso Renata ci complimentiamo con tutti i ragazzi che in questi giorni stanno dovendo rinunciare ad uno dei momenti più belli della carriera scolastica a causa dell’isolamento: la festa di laurea. Renata La Malfa, che segue le orme del padre Egidio stimato avvocato e della madre Licia Messina vice prefetto al Ministero degli Interni a Roma, non solo ha discusso la la tesi di laurea attraverso internet ma ha anche festeggiato in videoconferenza con il fratello collegato da Londra, i cugini da Barcellona e gli amici da Milano , Torino e Piazza Armerina. Auguri Renata

