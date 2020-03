UDC Maggio “Sostenere le iniziative di raccolta fondi per gli ospedali del territorio”

Enna – “In questo particolare momento esorto tutti a sostenere le iniziative di raccolta fondi a sostegno degli ospedali in emergenza per l’ acquisto di apparecchiature e dispositivi di sicurezza, è il momento di essere solidali con coraggio e dare un piccolo contributo anche in modo simbolico, ogni singolo gesto di solidarietà può essere utile per salvare una vita umana in più, invito a sostenere le iniziative locali utili per i nostri ospedali e la sicurezza del personale sanitario che con grande sacrificio sta fronteggiando l’ emergenza con impegno e professionalità”. Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio.

Anche la Regione Siciliana ha attivato un conto corrente per chi volesse contribuire, con una donazione, alla lotta contro il Covid-19. a raccogliere i fondi sarà la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. I soldi donati dai cittadini saranno destinati all’ acquisto di dispositivi di protezione individuali, presidi ospedalieri e attrezzature per reparti di Terapia intensiva. Chi volesse contribuire può, quindi, utilizzare l’Iban del conto dedicato che è il seguente: IT65X0100003245515200006188, intestato a Pr.R.Sicilia S.Att.0.630-639-20. La causale è: donazione emergenza Coronavirus.