CNA Enna su corona virus: “Formazione per gli operatori per Garantire la Sicurezza”

“Stiamo incontrato decine di operatori della Ristorazione, estetisti, parrucchieri e in generale attività che hanno contatto con il pubblico. I loro sono locali sicuri e non ci sono pericoli per i loro clienti “con queste parole il Presidente Prov.le di CNA Filippo Scivoli ha commentato l’attività che in questi giorni sta impegnando la struttura. “Garantire la sicurezza in base alle nuove disposizioni vuol dire rispettare le regole in modo da garantire la presenza dei clienti all’interno degli esercizi. E’ molto importante rispettare le regole che sono la misura stabilita tra quello che non si può fare e quello che si può fare” “Le imprese si stanno impegnando per garantire le nuove regole. Pulizia straordinaria, sanificazione e nuove regole di comportamento che garantiscono le distanze ed evitando i contatti. Non meritano però atteggiamenti discriminatori che vanno oltre le disposizioni di questi giorni. Il Governo, dove ne ha riscontrato la necessità, è intervenuto con provvedimenti molto duri nei confronti di alcuni settori. Se ha ritenuto in altri casi di dare delle regole senza vietare le attività, è giusto rispettarle, ma è importante non andare oltre alimentando paure che colpiranno la nostra economia in seguito.”

“Quelle regole che ci sono vanno rispettate. “ – continua il Presidente di CNA – “Chiediamo che tutte le aziende si uniformino alle imprese di qualità che si sono adeguate alle nuove norme, senza avere furbastri che mettono a rischio comparti produttivi e persone. Ma all’interno delle nuove disposizioni si può stare sicuri e non è giusto alimentare atteggiamenti discriminatori. Prima o poi le nostre comunità pagheranno gli eccessi in uno o nell’altra direzione. E’ necessario avere equilibrio”