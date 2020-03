Weekend in compagnia del maltempo: nuova perturbazione in arrivo con piogge e rovesci sparsi

In questi giorni l’eccezionale siccità che ha letteralmente annientato la stagione invernale è stata interrotta dall’ingresso di una perturbazione atlantica che ha riportato le piogge, seppur moderate, su gran parte del nostro territorio; fenomeni che tuttavia non sono riusciti a colmare il deficit pluviometrico accumulato in questi mesi.

ANALISI SINOTTICA

La perturbazione sopra elencata è riuscita a rompere di fatto il dominio anticiclonico di questi mesi aprendo di fatto un “canale perturbato” agevolato dall’arretramento dell’alta pressione in Atlantico.

Tale nuovo assetto favorirà nel weekend un nuovo ingresso di una saccatura proveniente dal nord-Atlantico, saccatura che approfitterà della temporanea risalita verso nord dell’alta pressione delle Azzore.



Entrando nel Mediterraneo, nella giornata disabato prenderà forma la perturbazione che sarà all’origine di un nuovo peggioramento che ci terrà compagnia per tutto il weekend.

L’avanguardia di tale perturbazione già davenerdì farà sentire i suoi effetti con un aumento generale della nuvolosità veicolata dal richiamo di natura prefrontale che farà in un primo momento aumentare le temperature. Successivamente il calo sarà repentino con valori termici prettamente invernali che accompagneranno questo fine settimana.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND



Sabato 7 marzo

Peggiora rapidamente nella notte a partire dalle province occidentali con piogge e rovesci sparsi; i fenomeni si estenderanno a tutta la regione durante la mattina risultando più insistenti su trapanese, agrigentino e costa meridionale in genere; più al riparo il settore ionico con piogge più sporadiche.

Fra il pomeriggio e la sera ancora instabile con i fenomeni che tenderanno a concentrarsi in serata sul settore tirrenico. Neve in serata a partire dai 1200/1300 metri.

Le temperature saranno in calo ovunque, localmente anche di 4/6 gradi.

Venti sostenuti o forti da ovest/nord-ovest molto forti sul Canale di Sicilia.

Mari: molto mossi, agitato il Canale di Sicilia.



Domenica 8 marzo

Tempo molto instabile specie al mattino su tutto il settore tirrenico con piogge e rovesci sparsi, localmente grandinigeni e a sfondo temporalesco. Altrove nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo. Neve sopra i 1200/1300, localmente a quote inferiori sotto rovesci intensi.

Le temperature saranno stazionarie e su valori tipicamente invernali.

Venti sostenuti da nord-ovest.

Mari: molto mossi o localmente agitati.

A cura di

David Cartarrasa

Segui la mia pagina su Facebook