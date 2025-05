Fine settimana all’insegna del sole a Piazza Armerina

Un’ondata di alta pressione continua a interessare la Sicilia, portando con sé giornate di tempo stabile e temperature più che primaverili. Le previsioni per il fine settimana indicano un ulteriore aumento termico, con le massime che supereranno diffusamente i venti gradi e, nella giornata di domenica, potrebbero toccare punte vicine ai trenta gradi nella parte orientale dell’isola – un vero anticipo d’estate.

Cieli sereni e temperature in aumento

Anche per Piazza Armerina si prospetta un fine settimana all’insegna del bel tempo. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno, sebbene non si escluda il passaggio di qualche nuvola tra sabato e domenica; tuttavia, ogni eventuale annuvolamento non dovrebbe portare con sé il rischio di precipitazioni. Le temperature massime sono previste in graduale aumento, attestandosi intorno ai 24 gradi nella giornata di sabato per poi raggiungere, se non superare, i 27 gradi nella giornata di domenica – un clima ideale per godersi le bellezze del territorio. I venti, in generale, si manterranno deboli, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più piacevole.