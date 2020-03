Piazza Armerina – Rinviato a data da destinarsi il convegno di giorno 8 marzo sulla legge relativa all’endometriosi

Il convegno di domenica 8 Marzo che avrebbe dovuto presentare ufficialmente la legge Lantieri sull’endometriosi e’ stato rinviato a data da destinarsi sia per il decreto ministeriale che ha vietato questo tipo di manifestazioni sia per un presunto caso di positività al coronarovirus che sembrerebbe riguardare un medico all’ospedale Umberto I di Enna non in servizio. La notizia comunque non è ancora stata confermata ufficialmente dall’Asp ne dall’assessore regionale Ruggero Razza.

