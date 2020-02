Controlli per prevenire le “stragi del sabato sera” da parte della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ha predisposto, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio 2020, un dispositivo speciale di controllo denominato “Stragi del Sabato Sera” che ha interessato i Comuni di Regalbuto e Leonforte . Sono state impiegate 3 pattuglie della Polizia Stradale di Enna e dei Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia unitamente ad una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna.

Nella circostanza sono stati effettuati accurati controlli sulle autovetture in transito e sugli occupanti, con i seguenti esiti:. 5 conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcoolica e, tra questi, 4 avevano inoltre assunto sostanze stupefacenti (e per tale motivo deferiti all’Autorità Giudiziaria); accertate complessivamente 10 infrazioni al Codice della Strada; ritirate 4 patenti di guida ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, con conseguente decurtazione di 70 punti. La Polizia di Stato continuerà ad effettuare controlli mirati e specifici nell’interesse ed a tutela della collettività.