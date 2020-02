Servizio idrico: fare chiarezza sulle varie voci che compongono la bolletta

Si è svolta martedì l’assemblea dei sindaci della provincia, a cui ha partecipato il sindaco Nino Cammarata, dedicata ai problemi legati al servizio di distribuzione idrica ed in particolare sul caro acqua e i relativi costi previsti in bolletta. I primi cittadini, in attesa del passaggio dall’Ato (Ambito Territoriale Ottimizzato) all’ATI (Assemblea Territoriale Idrica), hanno intenzione di rivolgersi a degli esperti per valutare con attenzione le varie voci che dovranno andare a costituire il costo complessivo per gli utenti finali, ne riparleranno fra un paio di settimane quando l’assemblea verrà nuovamente convocata.

