Piazza Armerina, Mercato in piazza Falcone Borsellino: precisazioni dell’assessore Alessio Cugini

Comunicato Stampa

In riferimento all’articolo apparso in data odierna sul quotidiano La Sicilia, in cui si riferisce di “momenti di tensione” nella Commissione commercio tenutasi il 17 febbraio scorso fra il sottoscritto e il consigliere Cimino è giusto dare dei chiarimenti.

Il sottoscritto in sede di Commissione ha preso atto del parere negativo della Polizia Locale (per l’eccessivo traffico, la difficoltà di garantire l’igiene e la sicurezza dell’area di mercato, e il contemporaneo montaggio – insieme alla bancarelle del mercato – del palco e del service per il giovedì grasso alla villetta) e ha sentito il Comandante, vista la sua esperienza.

Si auspica che da parte degli operatori del mercato ci sia la collaborazione assicurata e quel rispetto della Città più volte richiesto per non lasciare immondizia nell’area di mercato. Nessuna preclusione da parte dello scrivente per gli operatori del mercato, la cui attività e necessità di lavoro è sempre stata rispettata dal sottoscritto e dall’Amministrazione tutta.

Il mio ringraziamento va agli agenti in servizio presso il nostro Comando di Polizia Locale per l’ennesima conferma dell’impegno professionale al servizio della Città e agli operatori Tekra che assicureranno, come ogni giovedì, la pulizia dell’area.

Assessore della Città di Piazza Armerina Avv. Alessio Cugini