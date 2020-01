Piazza Armerina – Ricorso Miroddi: il CGA chiede di vedere alcune schede nulle.

Ieri, quando ormai la vicenda giudiziaria innescata dall’ex sindaco Miroddi, sembrava giunta alla fine dopo il controllo delle schede nulle da parte della Prefettura di Enna, è arrivato l’ennesimo colpo di scena. Il CGA di Palermo invece di prendere atto della situazione ha in pratica disposto, accettando una richiesta degli avvocati di Fillipo Miroddi, un nuovo controllo su alcune schede e fissata una nuova udienza per l’8 parile. A questo punto è difficile credere che la vicenda si possa concludere in questa data visto che potrebbero innescarsi una serie di ricorsi sulle stesse procedure utilizzate dal CGA per derimere la questione.

