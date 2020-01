Piazza Armerina – Ventiduenne incensurato arrestato con l’accusa di spaccio di marijuana

A finire in manette con l’accusa di spaccio di droga questa volta è stato un 22 enne incensurato di Piazza Armerina . La polizia lo aveva notato speso in compagnia di abituali assuntori di sostanze stupefacenti ed è per questo che da un po’ di tempo lo teneva d’occhio. Ieri l’intervento degli agenti che lo hanno sottoposto ad un controllo dal quale, grazie ad una perquisizione domiciliare, nel garage di casa, nascosta tra delle botti contenenti vino, è stato rinvenuta 1kg di marijuana divisa in sei contenitori, cinque in vetro e uno in plastica, e un bilancino di precisione. La droga, seconda le forze di polizia, così ben celata tra le botti ma pronta a essere prelevata, divisa, pesata e venduta o, comunque, ceduta fa pensare come il giovane ventiduenne non fosse alle prime esperienze. Dopo l’arresto M.G., queste le iniziali rese note dalla polizia, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Enna. ha

