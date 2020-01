Piazza Armerina – Prosegue l’assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti.

AVVISO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Si rende noto che il Distretto Socio Sanitario D24 intende proseguire il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI per anziani non autosufficienti, attraverso la procedura di erogazione di buoni di servizio (voucher), fino alla data del 31 agosto 2020. Destinatari del Servizio sono anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti gravi già in carico all’ASP per le cure domiciliari. Il servizio ADI verrà erogato a n.13 Anziani del D24 con operatori OSA/OSS per circa 20 ore a settimana.

Gli allegati per le domande sono disponibili al seguente link : http://www.comune.piazzaarmerina.en.it/AREA_VERDE_DETAIL.as…