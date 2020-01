Giovani di Piazza Armerina segnalati dalla Polizia di Stato per possesso di marijuana

Comunicato Stampa Polizia di Stato.

Gli Agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, nel corso dei servizi territoriali per la prevenzione dei reati in genere, procedevano in contrada Bellia del Comune di Piazza Armerina al controllo di un’autovettura con a bordo 4 giovani, 3 dei quali minorenni. Nel corso della verifica il conducente dell’automezzo, L.G., classe 1998, veniva trovato in possesso di alcun dosi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, nonché di un bilancino di precisione. La perquisizione da parte degli Operatori di Polizia, estesa successivamente alla sua abitazione, permetteva il rinvenimento di un’ulteriore dose.

Per tali fatti, dopo le formalità di rito, il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Enna per la violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente). Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Enna uno dei minorenni che si trovava a bordo dell’autoveicolo per la violazione dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 309/90 (detenzione per uso personale di sostanza stupefacente). La sostanza stupefacente (gr. 4 circa) e il bilancino sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’A.G.