“La Befana del poliziotto”, manifestazione organizzata ad Enna dalla Polizia di Stato

Nella giornata del 06 Gennaio 2020, si è tenuta la V edizione della tanto amata manifestazione “La Befana del Poliziotto”, organizzata dai poliziotti della Questura di Enna.

L’evento, ampiamente apprezzato già nelle recenti edizioni, ha visto la partecipazione di oltre 40 bambini accompagnati dai propri familiari. L’alto significato morale e i valori di solidarietà che si intendono esprimere con questo evento sono stati condivisi e manifestati anche grazie alla sentita presenza del Vicario del Questore della Provincia di Enna.

Dedicata a grandi e piccoli, “La Befana del Poliziotto” ha offerto momenti di spettacolo per far trascorrere una giornata piacevole ai figli degli operatori della sicurezza della Provincia di Enna: calze, dolci, doni, uno spettacolo di magie e tanta musica sono stati i regali che la befana ha estratto dalla calza della nonnina più famosa del mondo, in una mattina di allegria e divertimento per tutti i bimbi e i familiari della Polizia di Stato.