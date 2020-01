Enna – Ad un posto di blocco i carabinieri fermano un giovane che trasporta droga

I carabinieri della Compagnia di Enna hanno denunciato a piede libero un ventiseienne, catanese per detenzione ai fini di spaccio di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ieri pomeriggio, , nel corso di un controllo, ha intimato nel pomeriggio l’alt ad un’autovettura che proveniva dallo svincolo autostradale per immettersi in direzione del centro abitato. I militari,che hanno subito notato che il conducente appariva agitato e ansioso al controllo, lo hanno invitato a consegnare eventuale droga trasportata. Il giovane ammetteva ai militari di avere con sé della marijuana all’interno dello zaino nascosto dietro il sedile. Ad Enna è stata successivamente perquisita anche l’abitazione di residenza del giovane dove sono stati trovati due bilancini di precisione.

