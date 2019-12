Valguarnera – Il sindaco Draià: “abbiamo raggiunto importanti obiettivi nella gestione del personale

Con determina n. 860 del 12.12.2019 il comune di Valguarnera ha bandito il concorso pubblico per tutoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 1 posto per comandante della Polizia Locale. “In questo modo si avviano i concorsi per i responsabili di settore – ha dichiarato il sindaco Francesca Draià – e stiamo già lavorando per altre figure: assistente sociale e responsabile dell’ufficio tecnico. Intanto il 2019 si chiude con la fine del Precariato nel Comune di Valguarnera e l’avvio della stagione dei concorsi”. “Questa amministrazione – conclude il sindaco – ha fatto tanti passi in avanti nella gestione del personale raggiungendo importanti obiettivi come le stabilizzazioni, la realizzazione delle progressioni che erano ferme al 2004 e la firma del contratto collettivo, precisando che in quest’ultimo caso siamo tra i pochi comuni ad averlo fatto”

