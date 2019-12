Enna – Udc, Maggio: “Rafforzare il Centro per rafforzare la coalizione”

“Condivido pienamente l’ appello lanciato dal Segretario Nazionale Lorenzo Cesa nel costruire una grande area di Centro, europeista e che si ispira ai princi solidaristici della tradizione democratica-cristiana, ma soprattutto che possa rafforzare pienamente la coalizione del Centro destra, anche localmente occorre impegnarci per dare a tutti i moderati uno spazio politico utile per un generoso impegno al servizio delle comunita’ e rafforzare tutte le sensibilita’ politiche del Centro destra.” Lo ha reso noto Andrea Maggio Commissario provinciale dell’ Udc partecipando con una delegazione ennese all’ incontro a Catania con il Segretario nazionale dell’ Udc Lorenzo Cesa. L’ evento ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Udc Sicilia Decio Terrana dei parlamentari regionali, amministratori, dirigenti e coordinatori dell’Udc per uno scambio di auguri in occasione delle festività natalizie.

