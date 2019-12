In servizio da oggi il dr. Salvatore Maira presso l’U.O. di Otorinolaringoiatra del P.O. Umberto I di Enna

Il dr. Salvatore Maira prende oggi servizio nella Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Umberto I, assumendone la responsabilità della guida. Lo rende noto la Direzione Generale dell’ASP di Enna.

“Sono lieto di rendervi partecipi di un nuovo innesto che ho tenacemente cercato per ridare slancio all’offerta sanitaria di Otorinolaringoiatria nella nostra Provincia”, scrive in merito il Direttore Generale, Francesco Iudica (nella foto), ai medici dell’Assistenza Sanitaria di Base. Il dott. Salvatore Maira, laureato e specializzato nell’Università di Catania, dove ha anche conseguito un Dottorato di Ricerca, ha frequentato periodicamente corsi di dissezione anatomica e di tecnica chirurgica in Italia e all’estero presso l’Università di Montpellier e Nimes in Francia, Barcellona e Bruxelles. Ha collaborato alla stesura e pubblicazione di numerosi lavori scientifici e di capitoli di testi di aggiornamento specialistici.

Dal 2005 al 2012 ha prestato la sua attività professionale presso l’U.O.C. di ORL dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, anni in cui ha perfezionato la sua formazione specialistica, apprendendo le tecniche più moderne in chirurgia testa-collo, chirurgia dell’orecchio, chirurgia mininvasiva endoscopica naso-sinusale e chirurgia della voce. “Ha, quindi, speso il proprio impegno professionale prima a Sciacca, poi ad Agrigento per approdare adesso a Enna e accettare la sfida di creare un polo di eccellenza nel trattamento delle patologie chirurgiche, anche in urgenza, sia nell’adulto che in pazienti in età pediatrica. Ha anche ricevuto il mandato, e sono certo che lo eserciterà in modo soddisfacente, – conclude Francesco Iudica – di rafforzare il rapporto con il territorio e di rassicurare l’attività chirurgica anche in sede periferica.”