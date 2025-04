Al cine teatro Garibaldi “Un film Minecraft”: un’avventura a blocchi per tutta la famiglia

“Un film Minecraft” si preannuncia come un’operazione nostalgica per i fan del videogioco, ma con un respiro più ampio; l’obiettivo è portare sul grande schermo l’essenza di un fenomeno globale. Jared Hess, regista noto per la sua vena eccentrica, dirige un cast che ammicca al pubblico generalista; Jack Black e Jason Momoa sembrano calarsi alla perfezione in un’avventura che promette risate e azione.

Un mondo di pixel e fantasia

Le atmosfere del videogioco si materializzano in scenografie che richiamano il mondo a blocchi, con una cura per i dettagli che non mancherà di far breccia nei cuori degli appassionati; la trama, pur nella sua semplicità, si dipana tra momenti di azione e siparietti comici, risultando godibile soprattutto per un pubblico giovane e familiare.

Risate e azione: un mix esplosivo

L’umorismo del film è uno dei suoi punti di forza, grazie alle interpretazioni sopra le righe di Jack Black e Jason Momoa; il primo sembra divertirsi a dare vita a un personaggio istrionico, mentre il secondo offre una performance che bilancia ironia e fisicità.

Un omaggio al videogioco, con qualche libertà creativa

I puristi di Minecraft potrebbero storcere il naso di fronte ad alcune licenze poetiche; il film, tuttavia, si configura come un’interpretazione libera e creativa, che omaggia il videogioco senza rinunciare a una propria identità; in definitiva, “Un film Minecraft” si propone come un’esperienza di intrattenimento leggera e colorata, adatta a chi cerca un’avventura spensierata.