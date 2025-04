Intelligenza Artificiale ed Europrogettazione, a Palermo nuove prospettive per lo sviluppo dei territori: l’evento ideato da Caterina Chinnici

L’intelligenza artificiale capace di rivoluzionare il modo in cui enti locali, imprese e professionisti accedono ai finanziamenti europei, rendendo più semplice la ricerca dei bandi e aumentando le possibilità di successo nelle candidature. È questo il tema di grande attualità che sarà al centro dell’incontro “Europrogettazione 5.0”, in programma lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 16:30 alle 18:30, presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA di Palermo (Via Filippo Parlatore 65).

L’evento pubblico, promosso dall’on. Caterina Chinnici, deputata al Parlamento europeo, e organizzato con il gruppo PPE, vedrà la partecipazione di esperti del settore per analizzare le opportunità offerte dai fondi europei e il ruolo strategico dell’IA nella loro gestione.

Accedere ai finanziamenti europei rappresenta una sfida significativa, a causa della complessità delle procedure e delle difficoltà nel reperire informazioni, troppo spesso frammentarie. In questo scenario, l’intelligenza artificiale (IA) può rivelarsi un valido alleato, semplificando l’individuazione dei bandi e migliorando le opportunità di successo. “Negli ultimi anni, la Sicilia ha fatto significativi progressi nell’europrogettazione, grazie anche al contributo delle Università, sempre più protagoniste dell’innovazione. Tuttavia, è ancora fondamentale adottare un approccio più strutturato e competitivo”, dichiara l’europarlamentare Caterina Chinnici.

L’incontro sarà un’occasione di confronto con esperti e professionisti del settore, in grado di offrire strumenti pratici per migliorare l’accesso ai fondi europei e sfruttare al meglio le opportunità fornite dall’intelligenza artificiale.

Di seguito, il programma dell’evento:

•⁠ ⁠Introduzione della dott.ssa Caterina Chinnici, deputato al Parlamento europeo;

Saluti istituzionali:

-Prof. Giampaolo Frezza, Direttore Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Comunicazione Università LUMSA;

-Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo;

-On. Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana.

Intervengono:

•⁠ ⁠Dott. Gianfranco Arone, esperto in controllo e rendicontazione Fondi SIE;

•⁠ ⁠Prof. Giovanni Battista Dagnino, Direttore del LUMSA International Research Center for Artificial Intelligence Management;

•⁠ ⁠Dott. Matteo Lazzarini, esperto in finanziamenti europei e Intelligenza Artificiale;

•⁠ ⁠Dott.ssa Lidia Marconi, Responsabile progetti nazionali, europei e internazionali – Assocamerestero