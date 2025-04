Ex Provincia di Enna, corsa a due per la presidenza: Capizzi contro Colaianni

La corsa alla presidenza dell’ex Provincia di Enna si restringe a due candidati: Piero Antonio Santi Capizzi, sostenuto dal centrosinistra, e Rosario Colaianni, espressione del centrodestra. La scadenza delle 12 di ieri, 7 aprile, ha ufficializzato le candidature, delineando un confronto che si preannuncia acceso. Oltre alla sfida per la presidenza, 58 candidati si contenderanno i seggi del consiglio provinciale, suddivisi in sei liste. Un’ampia scelta per gli elettori, chiamati a esprimere la loro preferenza il 27 aprile.

Elezioni di secondo livello.

E’ importante precisare che le elezioni di cui si parla sono di secondo livello. Ma cosa significa? Le elezioni di secondo livello si distinguono dalle tradizionali elezioni, in cui i cittadini votano direttamente i propri rappresentanti. In questo caso, il corpo elettorale è composto dagli amministratori locali; sindaci e consiglieri comunali dei comuni appartenenti al libero consorzio. In altre parole, non sono i singoli cittadini a recarsi alle urne, ma i rappresentanti dei comuni, che a loro volta eleggono il presidente e i consiglieri provinciali. Questo sistema elettorale è previsto per le elezioni dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane della Regione Siciliana. Quindi, il 27 aprile, saranno sindaci e consiglieri comunali dei vari comuni della provincia di Enna a scegliere chi guiderà l’ex Provincia e chi siederà in consiglio.

Le liste in campo: un panorama politico variegato

Il panorama politico ennese si presenta variegato, con la presenza dei principali partiti nazionali e di movimenti civici. Di seguito, i candidati di ciascuna lista:

* Fratelli d’Italia “Giorgia Meloni”: Berretta Giuseppe, Bevilacqua Marzia, Cammarata Antonino, Carrubba Daniela, Castelli Giuseppe, Ciulla Rosalba, Ferrari Dante, La Spina Salvatore, La Versa Tiziana, Pignato Lorena.

* Partito Democratico “L’Alternativa”: Andrea Arena; Salvatore Cappa; Antonino Di Naso; Rosa Folisi; Sonia Gangi; Giovanni Gentile; Carmela La Bruna; Graziana Morina; Concetta Muratore; Domenica Scavuzzo.

* Forza Italia “Berlusconi Presidente”: Castellana Francesca, Faraci Alessandro Mario, Giaggeri Concetta, Giunta Paola, Cateno Francesco Grangagnolo; Nicolosi Maria Stella; Luca Di Leonforte; Nicoletti Lorenza; Salvatore Bannò.

* Lega Salvini Sicilia: Scozzarella Enrico, Ingari Francesca, Milazzo Vincenzo, Suffia Gianlorenzo, Cantella Stefania, Proto Domenico, Castello Giuseppe, Castrogiovanni Carmela, Vasapollo Rosario, Tramaglino Maddalena.

* Dc Democrazia Cristiana: Arena Maria Concetta; Di Franco Giuseppe; Faraci Filippo; Fazzi Stefania; Greco Filippa; La Porta Angelo; Marino Salvatore; Pagliazzo Antonio; Zampini Michele Alessandro; Zorba Angelica.

* Grande Sicilia: Greco Maria Gaetana; Altavilla Grazia Maria; Amato Marco; D’angelo Filippa; Di Costa Maria; Di venti Francesco; Mangione Davide; Mistretta Roberto; Scardilli Antonio.