Turismo in Sicilia, boom di presenze straniere: +817mila nel 2024

La Sicilia si rivela sempre più una meta ambita dai turisti stranieri; un trend in crescita che ha visto un aumento di 817mila presenze nel 2024, come emerge dai dati di Bankitalia. Un successo che, così come si legge nel comunicato stampa, «conferma come anche in Sicilia sia finalmente possibile concretizzare il concetto di allungamento delle stagionalità turistiche». Domani, a Terrasini, si aprirà la 27esima edizione di Travelexpo, la Borsa Globale dei Turismi, un’occasione di confronto tra operatori del settore e un’opportunità per lanciare il nuovo concetto di “Civiltà del viaggio fra affermazione e aspirazione” – una svolta culturale, che vuole porre come nuova frontiera del turismo, un rapporto molto umano fra residenti e visitatori.

I numeri del successo

Su quasi due milioni di turisti stranieri in più giunti in Italia lo scorso anno, quasi la metà ha scelto di venire in Sicilia; l’Isola è salita al settimo posto fra le mete preferite. Il bilancio di Bankitalia per il 2024 in Sicilia parla di 5milioni e 797mila visitatori stranieri – ben 817mila in più rispetto al 2023 – che si sono fermati per 26 milioni e 737mila notti – in crescita di 4milioni e 886mila pernottamenti. Numeri che hanno portato ad un notevole ritorno economico da parte del mercato turistico estero, evidenziato da una spesa di turisti stranieri in Sicilia nel 2024 certificata da Bankitalia in quasi 2,6 miliardi – in aumento di 441 milioni.

Travelexpo e la “Civiltà del viaggio”

Travelexpo aprirà domani e fino a domenica 6 aprile la sua 27esima edizione al CDS Città del mare di Terrasini. Toti Piscopo, patron della manifestazione, spiega che «la civiltà del viaggio si basa sul piacere di condividere conoscenze, scoperte, voglia di esplorare, in un rapporto molto umano fra residenti e visitatori, nell’ambito di una concezione di vacanza slow e sostenibile fortemente legata alle eccellenze del territorio». Su questa nuova sfida il settore siciliano dell’ospitalità si confronterà con circa 100 operatori nazionali e internazionali.