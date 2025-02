Partita Armerina-Virtus Leonforte rinviata per maltempo. Pioggia e grandine fermano il match, nuova data da definire

Il maltempo ha avuto la meglio sulla sfida tra Partita Armerina e Virtus Leonforte, che si sarebbe dovuta disputare regolarmente ma è stata interrotta dopo pochi minuti di gioco. L’arbitro, dopo un primo tentativo di far proseguire il match su un campo al limite della praticabilità, ha deciso per lo stop definitivo a causa del persistente peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il rinvio era nell’aria già prima del fischio d’inizio, ma l’ufficialità è arrivata dopo un breve tentativo di gioco in condizioni critiche.

In attesa della nuova data

La nuova data per il recupero dell’incontro sarà comunicata nei prossimi giorni dalle autorità sportive. Si invita il pubblico e gli appassionati a seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere i dettagli sulla riprogrammazione della partita.

L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico particolarmente instabile che ha interessato l’intera zona negli ultimi giorni, con precipitazioni abbondanti e temperature in calo. La sicurezza degli atleti e la regolarità del gioco restano prioritarie in queste situazioni – e il rinvio è stato la decisione più sensata.