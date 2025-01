On. Longi: riapertura tribunali , risultati concreti grazie al governo Meloni

“Lo avevamo annunciato un anno fa, prendendo un serio impegno con i cittadini e oggi possiamo confermare che il Governo sta lavorando concretamente per la riapertura dei

tribunali chiusi irresponsabilmente dai governi che ci hanno preceduto. Forse, in molti non ricordano che con il decreto legislativo 155/2012 era stata data attuazione alla

riorganizzazione complessiva della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con la chiusura di ben 31 tribunali. Una scelta, sicuramente opinabile, voluta dal Governo Monti ed

appoggiata dalla sinistra, che determinò in Sicilia la chiusura dei tribunali di Modica, Mistretta, Nicosia, con gravi ripercussioni sul territorio. Assieme alla collega La Porta sin dal

nostro insediamento il nostro impegno non è mancato per porre rimedio a questa situazione.

Ringraziamo, dunque, il sottosegretario Delmastro per aver accolto le nostre istanze, comunicando qualche giorno fa in risposta ad una nostra interrogazione, “la presentazione a stretto giro, di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l’infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012”. I primi segnali tangibili dell’azione del Governo Meloni sono già sotto gli occhi di tutti, con l’attuazione di un progetto pilota che vede la riapertura di tre tribunali dislocati al Nord, Centro e al Sud a all’apertura del Tribunale di Bassano del Grappa. Il nostro impegno continuerà nel mantenere viva l’attenzione del Governo su questo delicato tema, auspicando la riapertura dei tribunali che, seppur dislocati in territori interni o insulari, come ricordato dal sottosegretario Delmastro, possono essere considerati presidi di legalità contro le criminalità organizzata.” Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi.