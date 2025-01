Enna – Nasce il primo ambulatorio infermieristico di stomaterapia e lesioni Cutanee

Presso l’Ospedale Umberto I di Enna è stato inaugurato il primo ambulatorio infermieristico ospedaliero di stomaterapia e lesioni cutanee della provincia. Questa iniziativa, rara tra le ASP italiane, è stata possibile grazie all’impegno dell’infermiera responsabile Giuseppina Rita Calascibetta e alla guida del direttore di chirurgia, dottor Danilo Centonze.

La dottoressa Maria Lucia Rita Di Grigoli, dirigente delle professioni sanitarie, ha accolto e promosso l’idea, supportata dalla visione progettuale del direttore generale dell’ASP di Enna, dottor Mario Zappia. In breve tempo, il sogno del personale sanitario, dedicato a queste patologie, è diventato una realtà a disposizione dei pazienti.

L’ambulatorio, guidato dall’infermiera Calascibetta con il medico responsabile dottor Riccardo Gula, è già un punto di riferimento per oltre cento pazienti. Grazie agli eccellenti risultati chirurgici, l’affluenza di pazienti da tutta la Sicilia è in crescita.

Il servizio offre un supporto integrato che comprende la scelta del dispositivo più adatto e un piano terapeutico su misura. L’infermiera Calascibetta sottolinea: «Ascoltiamo le esigenze del paziente e lavoriamo insieme per migliorare la qualità della vita, instaurando un rapporto personale e di fiducia».

Durante l’inaugurazione, il presidente di A.I.Stom. Sicilia, dottor Raimondo Arena, ha donato la targa di accredito come centro riabilitativo uro-enterostomale. Questa affiliazione permette l’integrazione in una rete nazionale di supporto, innovazione e formazione continua, abbattendo le barriere geografiche.

L’ambulatorio è accessibile tramite prenotazione diretta o indicazione del medico curante, chiamando i numeri dedicati: 0935-516093, 800679977 o 0935-520810.

Di cosa stiamo parlando.

Stomaterapia

È un ramo della medicina che si occupa di aiutare le persone con una stomia, cioè un’apertura chirurgica creata sull’addome per permettere l’uscita di feci o urine (ad esempio dopo un intervento intestinale). Lo stomaterapista è un professionista sanitario che insegna ai pazienti come prendersi cura della stomia e come utilizzare dispositivi come sacchetti per raccogliere i rifiuti corporei, aiutandoli a vivere una vita normale nonostante questa condizione.