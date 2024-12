La Polizia di Stato di Enna arresta una coppia di spacciatori: sequestrati oltre 2 kg di hashish

La Polizia di Stato di Enna, attraverso il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, ha effettuato un importante intervento volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante un controllo su un’autovettura, in cui si trovavano un uomo e una donna, gli agenti hanno scoperto un pacco contenente oltre 2 chilogrammi di hashish. La droga era suddivisa in 21 panetti, ciascuno del peso lordo di circa 100 grammi, pronti per la distribuzione.

Perquisizioni domiciliari: ulteriori prove raccolte

L’operazione si è estesa alle abitazioni dei due sospettati. Nel corso delle perquisizioni, la polizia ha rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e una dose di hashish già confezionata. Questi strumenti, insieme alla droga sequestrata, indicano chiaramente l’intento di traffico illecito.

Valore economico della droga sequestrata

Secondo quanto riferito dalle autorità, la sostanza sequestrata avrebbe generato guadagni illeciti superiori a 20.000 euro se immessa sul mercato.

Provvedimenti nei confronti dei sospettati

Entrambi i soggetti sono stati arrestati. L’uomo è stato trasferito al carcere di Enna, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Gli indagati restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari. Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.