Gli atleti del Lagoreal di Pergusa testimonial per la donazione di sangue e plasma

Anche i calciatori del Lagoreal di Pergusa hanno aderito alla campagna di donazione del sangue e del plasma promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Gli atleti si sono recati presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Enna per partecipare attivamente alla causa, sottoponendosi alle procedure di donazione e pre-donazione. Accompagnati dal presidente e dalla vicepresidente dell’AVIS di Enna, Maria Elena Spalletta e Giulia Buono, hanno offerto il loro supporto concreto per sensibilizzare la comunità su questo tema di grande importanza.

Un impegno condiviso tra sport e solidarietà

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che ha già visto la partecipazione di altre squadre sportive locali, come la SIAZ di Piazza Armerina e la Pallamano Orlando di Enna. La campagna è promossa in sinergia con il Centro Regionale Sangue e il Ministero della Salute, sotto la direzione del dottor Francesco Spedale e con il sostegno di Vincenzo Bandinu, noto atleta e promotore della donazione.

Il sostegno della Direzione Generale dell’ASP

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dottor Mario Zappia, assiduo donatore, ha dato un esempio diretto contribuendo con donazioni in tutti e tre i Centri Trasfusionali della provincia. “Ringraziamo donatori e volontari per l’impegno e la condivisione del messaggio,” ha dichiarato, sottolineando la centralità del contributo di giovani atleti e associazioni nella promozione di questa campagna.