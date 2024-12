Villarosa – Il pane artigianale protagonista della cultura locale: successo per “Mani, Pani e Tradizioni”

Si è concluso con grande partecipazione “Mani, Pani e Tradizioni: il pane artigianale come simbolo di cultura e identità del territorio”, svoltosi il 30 novembre e il 1° dicembre a Villarosa. Promosso dal Comune di Villarosa in collaborazione con la CNA di Enna e l’Istituto Nazionale Assaggiatori Pani, l’evento ha celebrato il pane artigianale come emblema delle tradizioni locali e dell’identità culturale del territorio ennese, noto per la sua vocazione granaria.

Il Presidente Provinciale CNA Filippo Scivoli, il Presidente Provinciale dei Panificatori Paolo Cancillieri, il Presidente dell’Associazione Panificatori Angelo Tirrito e Giovanni Scelso, presidente dei panificatori CNA di Villarosa, hanno sottolineato il ruolo del pane artigianale come motore di sviluppo economico e sociale.

Concorso e premiati

Uno dei momenti più attesi è stato il concorso “Un viaggio tra saperi, sapori e tradizioni panarie”, che ha premiato l’eccellenza del pane locale. Tra i vincitori:

– Panificio Ivan Schimmenti (Enna), premiato per qualità e autenticità;

– Tirrito Salvatore;

– Panificio Vaccarella;

– Panificio Baglio Calogero.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a:

– Angelo Tirrito, per la carriera;

– Ivan Schimmenti, per l’impegno nel lavoro;

– Maurizio Tirrito, per il contributo all’Associazione Panificatori CNA;

– Panificio Europa, miglior pane di nuova impresa;

– Giovanni Scelso, miglior pane prodotto da giovane imprenditore.

Targhe commemorative sono state dedicate alla memoria di Baglio Giovanni e Vaccarella Salvatore, per il loro contributo alla tradizione panaria.

Valorizzazione e futuro

L’iniziativa ha messo in luce il valore del pane artigianale non solo come alimento, ma come patrimonio culturale. Paolo Cancillieri, Presidente dei Panificatori CNA, ha evidenziato l’importanza di tutelare e promuovere le eccellenze locali, rafforzando la sinergia tra artigiani, istituzioni e comunità per valorizzare il patrimonio enogastronomico.