Natale di solidarietà al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina

L’evento e il programma

Il prossimo 6 dicembre, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà “Natale in Solidarietà”, una serata dedicata all’arte, alla musica e alla cultura. L’iniziativa, organizzata dal progetto “Music for Passion”, promette un varietà ricco di emozioni, con performance musicali, momenti di poesia e tanta comicità.

Ospiti e protagonisti

Tra i protagonisti della serata ci saranno numerosi artisti locali , con un’attenzione speciale all’ospite d’onore Marco Fontanarosa, conosciuto per la sua poliedricità come artista, comico e intrattenitore. Sul palco si esibiranno Mattia, Filippo, Francesca, Salvo, e molti altri, accompagnati da Angelo, Enzo e Mary, che contribuiranno al successo della serata. Nomi di artisti locali che presteranno la loro capacità di intrattenimento per fini benefici

Scopo benefico e invito al pubblico

L’evento mira infatti a raccogliere fondi per cause solidali, coinvolgendo la comunità in un momento di festa e condivisione. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare, sottolineando il valore dell’unione per sostenere chi è in difficoltà.

Non perdete l’appuntamento: musica, arte e sorrisi vi aspettano al Teatro Garibaldi.