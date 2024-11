International Street Food 2024: la 139° tappa approda a Piazza Armerina

La 139° tappa dell’8° Edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di cibo di strada in Italia, si terrà dal 2 al 4 dicembre 2024 a Piazza Falcone Borsellino, Area Mercato. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Imprese Enna, e gode del patrocinio del Comune di Piazza Armerina.

Un itinerario che attraversa tutta l’Italia

L’International Street Food 2024 prevede 150 tappe distribuite in tutto il Paese, celebrando la cucina di strada italiana e internazionale. A Piazza Armerina saranno presenti numerose specialità: dagli arrosticini alla cucina siciliana, dai supplì agli hamburger di Angus, fino alla cucina greca e tunisina. Tra i protagonisti, birrifici artigianali italiani ed esteri.

Il contributo alla valorizzazione del territorio

Giuseppe Gagliano, presidente intercomunale di Confartigianato Imprese Enna, ha dichiarato: “Ospitare questa tappa significa avviare un percorso di valorizzazione delle nostre realtà, vivacizzando il periodo prenatalizio con buon cibo e tradizioni.” Anche il Sindaco Nino Cammarata e il vice Sindaco Ettore Messina hanno espresso soddisfazione per la visibilità turistica che l’evento porterà.

Una manifestazione sempre più apprezzata

Alfredo Orofino, noto come il “Re dello Street Food”, ha sottolineato il successo crescente dell’iniziativa, che continua a promuovere la tipicità e la qualità del cibo di strada, con grande partecipazione di pubblico e chef qualificati. La 139° tappa a Piazza Armerina chiude il tour siciliano e si inserisce in un ampio calendario di eventi che toccano città come Napoli, Bergamo, Como e molte altre.