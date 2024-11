Piazza Armerina – Oltre il chador: due anni in Iran. il racconto della scrittrice Marcella Croce

Il 23 novembre 2024, alle ore 17:00, la Biblioteca Comunale di Piazza Armerina ospiterà un incontro con Marcella Croce, autrice del libro **”Oltre il chador: due anni in Iran”**. L’evento si inserisce tra le iniziative dedicate alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ponendo l’attenzione sulle esperienze vissute in un contesto complesso come quello iraniano.

Una narrazione intensa tra esperienze e riflessioni

L’incontro sarà introdotto da Anna Di Rosa, rappresentante del Club Unesco di Piazza Armerina, e vedrà la partecipazione del Sindaco Nino Cammarata per i saluti istituzionali. Moderatrice dell’evento sarà Lucia Giunta, Presidente del CIF, che guiderà il dialogo su una testimonianza in grado di offrire spunti significativi sul ruolo delle donne e sulle difficoltà legate al loro contesto sociale e culturale.

Lotta alla violenza attraverso la cultura

L’evento rappresenta un’occasione per esplorare la condizione femminile oltre i confini geografici, evidenziando la necessità di un impegno globale per la parità di genere. Con il patrocinio di diverse associazioni culturali e il supporto del Comune, questa iniziativa unisce letteratura e sensibilizzazione in un contesto di grande rilievo.

Lucia Sansone per StartNews