Piazza Armerina – L’amor che ti strugge, chiamalo pazzia: uno spettacolo per riflettere sulla violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2024, Piazza Armerina ospiterà un evento di forte impatto emotivo e culturale presso il Teatro Garibaldi. Lo spettacolo, intitolato **”L’amor che ti strugge, chiamalo pazzia”**, sarà presentato alle ore 18:30 con ingresso libero per il pubblico.

Un viaggio tra teatro e letteratura

L’opera prende ispirazione da *”Storia di una capinera”* di Giovanni Verga, trasformandola in una performance teatrale diretta e interpretata da Chiaraluce Fiorito. Accompagnata dall’arpa suonata da Paola Buscemi, l’attrice porta in scena “La notte insonne di una piccola capinera”, una rilettura intima e toccante delle tematiche dell’amore e della sofferenza, con un particolare accento sul dramma della violenza.

Patrocini e significati

L’evento gode del patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Comune di Piazza Armerina, il Centro Italiano Femminile e l’Unesco Club, sottolineando l’importanza dell’iniziativa nel sensibilizzare il pubblico. A presentare la serata sarà Silvia Russo, in un clima che si preannuncia coinvolgente e denso di significato.

Un invito alla riflessione

Attraverso il teatro e la musica, lo spettacolo mira a dare voce a storie di dolore e resistenza, richiamando l’attenzione sull’urgenza di contrastare ogni forma di violenza di genere.

Lucia Sansone per StartNews