Convocazione del Consiglio Comunale di Piazza Armerina per il 25 novembre

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina è stato convocato in sessione straordinaria per il giorno 25 novembre 2024, alle ore 16:30. Durante la seduta saranno affrontati due punti principali all’ordine del giorno:

1. Approvazione del Regolamento Disciplinante Misure Preventive contro l’evasione dei tributi locali: il regolamento sarà discusso alla luce dell’art. 13-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, modificato dalla Legge di Conversione n. 58/2019.

2. Indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione: la trattazione riguarda l’avvio della procedura per assegnare in concessione, per cinque anni, il servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie relative al canone unico patrimoniale (ex TOSAP, ex ICP e diritto sulle pubbliche affissioni) e all’imposta di soggiorno.

Modalità di svolgimento

In base agli articoli 30 e 38 della L.R. n. 9/1986, in caso di mancanza del numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora. Se il numero legale non sarà raggiunto al secondo appello, il consiglio verrà rinviato alla stessa ora del giorno successivo con il medesimo ordine del giorno.