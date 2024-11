Maltempo in provincia: notevoli disagi, specialmente lungo l’autostrada A19.

Il maltempo in Sicilia ha causato notevoli disagi, specialmente lungo l’autostrada A19. Ecco i dettagli principali:

Forte pioggia e grandine: Si sono registrate intense precipitazioni nel tratto tra Catenanuova e Catania, con la Polizia stradale che ha segnalato la presenza di grandine in alcune aree. La visibilità è ridotta, il che ha portato a un appello alla prudenza per gli automobilisti.

Fango e detriti: Nella zona dello svincolo di Agira, sono stati segnalati fango e detriti sulla carreggiata. Il personale della Protezione Civile è presente per gestire la situazione. Per chi deve comunque spostarsi disagi sono segnalati in numerose arterie provinciali colpite dagli acquazzoni di oggi

Allerta meteo: La Protezione Civile ha emesso allerte di vari livelli (rossa, arancione e gialla) per diverse province della Sicilia, con particolare attenzione per Catania, dove sono stati registrati allagamenti significativi. Queste condizioni meteo avverse hanno portato a difficoltà nella circolazione e a interventi di soccorso in diverse aree colpite.

Al momento di questo aggiornamento, ore 17.40, in Sicilia è attiva un forte cellula temporalesca su San’Agata di Militello e Capo d’Orlando.