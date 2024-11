Incidente mortale a Piazza Armerina: pedone travolto in viale della Libertà

Un uomo è deceduto ieri sera all’ospedale “Michele Chiello” a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in viale della Libertà. La vittima, investita da un’auto diretta verso piazza Alcide De Gasperi, è stata violentemente sbalzata in aria nell’impatto, riportando gravi ferite che ne hanno causato il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i tentativi di soccorso.

Intervento della polizia locale sul luogo dell’incidente

Sul posto, subito dopo il tragico sinistro, sono intervenute la forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto, avvenuto in pieno centro cittadino, ha destato grande commozione tra i presenti, evidenziando ancora una volta la necessità di prudenza e attenzione nei tratti urbani. Ricordiamo che di recente i limiti di velocità sono stati impostati a 30Km orari in tutto il territorio urbano Al momento, le autorità sono al lavoro per stabilire le cause esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.