Questura di Enna e ASP: firmato protocollo per promuovere la salute sul lavoro

Collaborazione per la salute dei lavoratori

Il Questore di Enna, dr. Salvatore Fazzino, e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), dott. Mario Zappia, hanno siglato un protocollo di intesa volto a potenziare la collaborazione per la promozione della salute. L’accordo è pensato per valorizzare il concetto di “salute del lavoratore” come bene sociale, tutelato quale diritto e dovere sia individuale che collettivo. La sinergia tra Questura e ASP punta a sviluppare iniziative per aumentare consapevolezza e partecipazione attiva nelle aree di prevenzione e formazione alla salute.

Iniziative congiunte e prevenzione

Il protocollo riconosce entrambe le istituzioni come partner per azioni condivise in ambiti quali: alimentazione, attività motoria, dipendenze (incluso il tabagismo), sicurezza lavorativa, gestione dello stress lavoro correlato, e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Previste anche campagne di prevenzione e diagnosi precoce attraverso screening fondamentali come quelli oncologici e tossicologici.

Impegni della Questura e dell’ASP di Enna

La Questura di Enna si impegna a fornire spazi idonei e a incentivare la partecipazione degli operatori di polizia ai progetti previsti dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025. Verranno promossi percorsi formativi per diffondere la cultura della salute e sicurezza, con una particolare attenzione alla continuità delle attività nel tempo. L’ASP, invece, si occuperà della realizzazione degli obiettivi del PRP, impiegando personale sanitario qualificato, organizzando incontri e eventi formativi per stimolare uno stile di vita sano tra i lavoratori della Polizia di Stato.

Verso una cultura condivisa del benessere lavorativo

Questa collaborazione si propone di assicurare continuità nel tempo alle iniziative congiunte, mirando a creare un ambiente lavorativo più sano e sicuro per gli operatori. Questura e ASP si confermano alleati per il miglioramento delle condizioni di lavoro, integrando le politiche di prevenzione per rispondere efficacemente alle esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori.