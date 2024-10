ANCoS Confartigianato: giornata di approfondimento e confronto all’Urban Center di Enna

Si è svolto ieri, presso l’Urban Center di Enna, l’incontro promosso da ANCoS e Confartigianato, che ha visto la partecipazione di autorevoli figure della comunità locale e accademica. Tra i relatori erano presenti il Dott. Giuseppe Amato di Legambiente Sicilia, il Prof. Francesco Castelli dell’Università Kore di Enna e il Dott. Giuseppe Restivo, Primario di Nefrologia dell’Ospedale di Enna. A partecipare all’evento, anche l’Assessore del Comune di Enna, Avv. Mirko Milano.

Tematiche affrontate: clima, sviluppo e salute

Durante la giornata, i relatori hanno discusso argomenti di rilevante importanza, tra cui l’incidenza dei cambiamenti climatici, le loro conseguenze sull’ambiente e il ruolo fondamentale dell’Università Kore nel promuovere lo sviluppo culturale ed economico della città. Un altro punto chiave del dibattito è stato dedicato alla salute, con un focus sul rene, descritto come il “silenzioso operaio” del corpo umano, evidenziando l’importanza della prevenzione.

Collaborazione tra istituzioni e cittadini

L’evento ha offerto l’opportunità di riflettere su temi cruciali per il futuro della comunità, sottolineando la necessità di una collaborazione sinergica tra cittadini, istituzioni e associazioni per affrontare le sfide contemporanee. I partecipanti hanno convenuto sull’urgenza di politiche integrate per costruire una società più sostenibile e consapevole.