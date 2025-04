Piazza Armerina: presentazione del Polo Sociale Integrato per Stranieri

Il 3 aprile, giovedì prossimo, nella Sala conferenze del “Chiostro della Chiesa di San Pietro” a Piazza Armerina, si terrà “RE-START”, l’evento di presentazione della nuova programmazione del Polo sociale integrato per stranieri di Enna. [cite: 2] Questo progetto è realizzato nell’ambito del Programma nazionale Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. [cite: 2, 3, 4]

Un centro polifunzionale per l’inclusione

Il Polo sociale integrato per stranieri di Enna si configura come un centro polifunzionale con sedi operative a Enna, Piazza Armerina e Catenanuova, e attività itineranti in tutto il territorio del Libero consorzio comunale di Enna. [cite: 3] Questo polo si propone di tutelare il lavoro regolare e contrastare il fenomeno del caporalato e le varie forme di sfruttamento, fungendo da front office con personale qualificato per offrire servizi di informazione, orientamento, mediazione linguistico-culturale e supporto ai cittadini di Paesi terzi nell’accesso ai servizi del territorio e nei diversi ambiti dell’inclusione sociale. [cite: 3]

Partenariato e gestione del progetto

Il Polo sociale integrato è realizzato nell’ambito del Programma nazionale Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e integrazione – Misura di attuazione 2.d del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. [cite: 4] Sarà gestito fino al 31 dicembre 2028, in co-progettazione con la Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dalla Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale e dalla My Lawyer Aps, partner in ATS. [cite: 4, 5] Il partenariato di Su.Pr.Eme. 2 è guidato dalla Regione Siciliana, con il supporto delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e di Nova Consorzio Nazionale per l’Innovazione sociale. [cite: 5, 6]

Obiettivi e partecipanti all’evento

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione e gli interventi dell’équipe e dei partner di Progetto, nonché delle istituzioni e degli enti pubblici, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile interessati al fenomeno migratorio, alle nuove forme di cittadinanza e impegnati nel contrasto allo sfruttamento lavorativo e all’emarginazione sociale dei cittadini stranieri presenti nei 20 comuni del territorio provinciale ennese. [cite: 9] Uccio Muratore, project manager della Iblea Servizi Territoriali e coordinatore del Polo sociale integrato per stranieri di Enna, ha dichiarato: «Tra gli obiettivi dell’iniziativa, oltre a quello di presentare e promuovere le attività e i servizi del Polo, vi è anche quello di voler condividere strategie di lavoro in Rete, tra soggetti istituzionali e non, volte a favorire e a contribuire ad una governance multilivello capace di superare le criticità legate ai temi delle migrazioni e di cogliere le opportunità che un territorio, come quello ennese, può offrire in termini di servizi integrati e di politiche attive per l’inclusione socio-lavorativa e per il contrasto allo sfruttamento». [cite: 10]

Materiale informativo multilingue

In occasione dell’evento, sarà distribuito materiale informativo multilingue, utile sia ai cittadini stranieri extra UE regolarmente presenti nel territorio provinciale sia ai soggetti pubblici e del privato sociale impegnati nell’erogazione di servizi e nell’offerta di attività a loro favore. [cite: 11]