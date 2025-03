Piazza Armerina – Finanziata con oltre 5 milioni di euro la bretella di collegamento tra Via Manzoni e via Verga

Il Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha annunciato un importante finanziamento destinato alla viabilità urbana per un importo di 5 milioni e 265.000 euro. Questo progetto, nato dalla collaborazione con la Regione Siciliana e finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria di fondamentale importanza per il collegamento con aree strategiche, incluso il sito UNESCO della Villa Romana del Casale.

Una svolta per la mobilità urbana

Il progetto si concretizzerà nella costruzione di una strada tra via Verga e via Alessandro Manzoni, con l’obiettivo di «modificare e stravolgere la viabilità della nostra città per creare un collegamento che possa snellire il traffico viario», come dichiarato dal Sindaco. Questa nuova arteria non solo contribuirà a fluidificare il traffico esistente, ma rappresenterà anche un nuovo asse viario di cruciale importanza per la città e le sue connessioni con le zone limitrofe.

Contributi e ringraziamenti

Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Nino Cammarata alla Regione Siciliana e, in particolare, all’Assessore regionale Alessandro Aricò, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze del territorio. Il Sindaco ha espresso profonda gratitudine verso gli uffici comunali e regionali per il loro impegno e sforzo nel portare avanti questo complesso iter burocratico e tecnico.

« Questo finanziamento – conclude Cammarata – non solo simboleggia una svolta significativa per Piazza Armerina, ma apre nuove prospettive di sviluppo e miglioramento della qualità della vita per i cittadini e i visitatori. L’impegno dell’amministrazione comunale è adesso di procedere speditamente con le fasi successive per rendere operativa al più presto questa importante infrastruttura».